Ефимий Павлов
Место рождениясельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения08.10.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1819
Отец: Павел Ильин
Мать: Анисия Ананьева
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
25.10.1842
Жена: Ирина Самойлова
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1845
Дочь: Пелагея Ефимова
Мать ребёнка: Ирина Самойлова
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1848
Сын: Михаил Ефимов
Мать ребёнка: Ирина Самойлова
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1852
Сын: Василий Ефимов
Мать ребёнка: Ирина Самойлова
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.11.1853
Дочь: Никулина Евлампия Ефимова
Мать ребёнка: Ирина Самойлова
д.Щедрино Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.07.1862
Дочь: Ольга Ефимова
Мать ребёнка: Ирина Самойлова
д.Щедрино
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Илья Ефимов
Мать ребёнка: Ирина Самойлова
д.Щедрино Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1868
Дочь: Агапия Ефимова
Мать ребёнка: Ирина Самойлова
д.Щедрино Калужской губ.
Смерть
Неизвестно