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Ефимий Павлов

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Место рождения

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

08.10.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1819

Отец: Павел Ильин

Мать: Анисия Ананьева

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
25.10.1842

Жена: Ирина Самойлова

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1845

Дочь: Пелагея Ефимова

Мать ребёнка: Ирина Самойлова

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1848

Сын: Михаил Ефимов

Мать ребёнка: Ирина Самойлова

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1852

Сын: Василий Ефимов

Мать ребёнка: Ирина Самойлова

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.11.1853

Дочь: Никулина Евлампия Ефимова

Мать ребёнка: Ирина Самойлова

д.Щедрино Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.07.1862

Дочь: Ольга Ефимова

Мать ребёнка: Ирина Самойлова

д.Щедрино
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Илья Ефимов

Мать ребёнка: Ирина Самойлова

д.Щедрино Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1868

Дочь: Агапия Ефимова

Мать ребёнка: Ирина Самойлова

д.Щедрино Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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