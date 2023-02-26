Громов Фёдор Яковлев
Место рожденияд.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения04.03.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.03.1845
Отец: Громов Яков Артамонов
Мать: Громова Акилина Павлова
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
06.10.1863
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1867
Сын: Громов Козма Фёдоров
Мать ребёнка: Громова Февронья Вуколова
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1869
Мать ребёнка: Громова Февронья Вуколова
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно