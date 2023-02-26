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Громов Фёдор Яковлев

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Место рождения

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

04.03.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1845

Отец: Громов Яков Артамонов

Мать: Громова Акилина Павлова

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
06.10.1863

Жена: Громова Февронья Вуколова

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1867

Сын: Громов Козма Фёдоров

Мать ребёнка: Громова Февронья Вуколова

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1869

Сын: Громов Виктор Фёдоров

Мать ребёнка: Громова Февронья Вуколова

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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