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Громов Яков Артамонов

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Место рождения

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Артамон Иванов

Мать: ?

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
17.10.1839

Жена: Громова Акилина Павлова

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1845

Сын: Громов Фёдор Яковлев

Мать ребёнка: Громова Акилина Павлова

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1850

Сын: Громов Евдоким Яковлев

Мать ребёнка: Громова Акилина Павлова

Рождение ребёнка
26.07.1852

Дочь: Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Громова Акилина Павлова

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1853

Сын: Громов Иван Яковлев

Мать ребёнка: Громова Акилина Павлова

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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