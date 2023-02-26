Громов Яков Артамонов
Место рожденияд.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1817
Отец: Артамон Иванов
Мать: ?
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
17.10.1839
Жена: Громова Акилина Павлова
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1845
Сын: Громов Фёдор Яковлев
Мать ребёнка: Громова Акилина Павлова
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Громова Акилина Павлова
Рождение ребёнка
26.07.1852
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Громова Акилина Павлова
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1853
Сын: Громов Иван Яковлев
Мать ребёнка: Громова Акилина Павлова
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно