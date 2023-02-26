(Громова) Евдокия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Громова) Евдокия Яковлева

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Место рождения

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

26.07.1852

Дата смерти

08.09.1852

Пол

Женский

Отец

1817 г.р.

Мать

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
26.07.1852

Отец: Громов Яков Артамонов

Мать: Громова Акилина Павлова

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
08.09.1852
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от молошницы
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