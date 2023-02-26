(Громова) Евдокия Яковлева
Место рождениясельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения26.07.1852
Дата смерти08.09.1852
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1852
Отец: Громов Яков Артамонов
Мать: Громова Акилина Павлова
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
08.09.1852
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от молошницы