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Громова Февронья Вуколова

Место рождения

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

25.06.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1842

Отец: Вукул (Вукол) меньшой

Мать: Ксения (Аксинья) (Филатьева)

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
06.10.1863

Муж: Громов Фёдор Яковлев

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1867

Сын: Громов Козма Фёдоров

Отец ребёнка: Громов Фёдор Яковлев

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1869

Сын: Громов Виктор Фёдоров

Отец ребёнка: Громов Фёдор Яковлев

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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