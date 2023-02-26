Громова Февронья Вуколова
Место рождениясельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения25.06.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1842
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
06.10.1863
Муж: Громов Фёдор Яковлев
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1867
Сын: Громов Козма Фёдоров
Отец ребёнка: Громов Фёдор Яковлев
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1869
Отец ребёнка: Громов Фёдор Яковлев
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно