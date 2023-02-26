Ксения (Аксинья) (Филатьева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения (Аксинья) (Филатьева)

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Место рождения

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
29.10.1822

Муж: Вукул (Вукол) меньшой

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1831

Дочь: Домника Вуколова

Отец ребёнка: Вукул (Вукол) меньшой

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1832

Дочь: Ульяния Вуколова

Отец ребёнка: Вукул (Вукол) меньшой

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1835

Сын: Михаил Вуколов

Отец ребёнка: Вукул (Вукол) меньшой

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1839

Дочь: Мария Вуколова

Отец ребёнка: Вукул (Вукол) меньшой

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1842

Дочь: Громова Февронья Вуколова

Отец ребёнка: Вукул (Вукол) меньшой

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.04.1845

Дочь: Хиония Вуколова

Отец ребёнка: Вукул (Вукол) меньшой

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1848

Дочь: Агапия Вуколова

Отец ребёнка: Вукул (Вукол) меньшой

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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