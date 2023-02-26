Ксения (Аксинья) (Филатьева)
Место рождениясельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
29.10.1822
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1831
Дочь: Домника Вуколова
Отец ребёнка: Вукул (Вукол) меньшой
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1832
Дочь: Ульяния Вуколова
Отец ребёнка: Вукул (Вукол) меньшой
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1835
Сын: Михаил Вуколов
Отец ребёнка: Вукул (Вукол) меньшой
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1839
Дочь: Мария Вуколова
Отец ребёнка: Вукул (Вукол) меньшой
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1842
Дочь: Громова Февронья Вуколова
Отец ребёнка: Вукул (Вукол) меньшой
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.04.1845
Дочь: Хиония Вуколова
Отец ребёнка: Вукул (Вукол) меньшой
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1848
Дочь: Агапия Вуколова
Отец ребёнка: Вукул (Вукол) меньшой
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно