Бернякович (Чернявская) Пелагия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Чернявский Петр
Бракосочетание
25.05.1887
Рождение ребёнка
06.03.1888
Сын: Бернякович Александр Иустинович
Отец ребёнка: Бернякович Иустин Игнатьевич
Рождение ребёнка
25.05.1890
Сын: Бернякович Иван (Иоанн) Иустинович
Отец ребёнка: Бернякович Иустин Игнатьевич
Деревня Моховичи
Рождение ребёнка
13.01.1893
Дочь: Бернякович Наталия Иустиновна
Отец ребёнка: Бернякович Иустин Игнатьевич
Рождение ребёнка
16.07.1895
Дочь: Бернякович Елена Иустиновна
Отец ребёнка: Бернякович Иустин Игнатьевич
Деревня Моховичи Виленская губерния Вилейский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1897
Дочь: Сакович Анна Иустиновна
Отец ребёнка: Бернякович Иустин Игнатьевич
деревня Моховичи
Рождение ребёнка
1902
Сын: Бернякович Павел Иустинович
Отец ребёнка: Бернякович Иустин Игнатьевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Бернякович Сергей Иустинович
Отец ребёнка: Бернякович Иустин Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гиль Мария Иустиновна
Отец ребёнка: Бернякович Иустин Игнатьевич
Смерть
Неизвестно