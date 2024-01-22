Бернякович (Чернявская) Пелагия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бернякович (Чернявская) Пелагия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Чернявский Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
25.05.1887

Муж: Бернякович Иустин Игнатьевич

Рождение ребёнка
06.03.1888

Сын: Бернякович Александр Иустинович

Отец ребёнка: Бернякович Иустин Игнатьевич

Рождение ребёнка
25.05.1890

Сын: Бернякович Иван (Иоанн) Иустинович

Отец ребёнка: Бернякович Иустин Игнатьевич

Деревня Моховичи
Рождение ребёнка
13.01.1893

Дочь: Бернякович Наталия Иустиновна

Отец ребёнка: Бернякович Иустин Игнатьевич

Рождение ребёнка
16.07.1895

Дочь: Бернякович Елена Иустиновна

Отец ребёнка: Бернякович Иустин Игнатьевич

Деревня Моховичи Виленская губерния Вилейский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1897

Дочь: Сакович Анна Иустиновна

Отец ребёнка: Бернякович Иустин Игнатьевич

деревня Моховичи
Рождение ребёнка
1902

Сын: Бернякович Павел Иустинович

Отец ребёнка: Бернякович Иустин Игнатьевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Бернякович Сергей Иустинович

Отец ребёнка: Бернякович Иустин Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гиль Мария Иустиновна

Отец ребёнка: Бернякович Иустин Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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