Бернякович Иван (Иоанн) Иустинович
Место рожденияДеревня Моховичи
Дата рождения25.05.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1890
Деревня Моховичи
Рождение ребёнка
12.06.1919
Дочь: Седнева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Бернякович Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Бернякович Василий Иванович
Мать ребёнка: Бернякович Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
15.08.1925
Дочь: Баранова Василиса Ивановна
Мать ребёнка: Бернякович Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
08.02.1928
Дочь: Седнева Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Бернякович Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Посысоева Нина Ивановна
Мать ребёнка: Бернякович Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бернякович Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бернякович Мария Ивановна
Мать ребёнка: Бернякович Ольга Ивановна
Смерть
Неизвестно