Бернякович Иван (Иоанн) Иустинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бернякович Иван (Иоанн) Иустинович

Место рождения

Деревня Моховичи

Дата рождения

25.05.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1890

Отец: Бернякович Иустин Игнатьевич

Мать: Бернякович Пелагия Петровна

Деревня Моховичи
Рождение ребёнка
12.06.1919

Дочь: Седнева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Бернякович Ольга Ивановна

Красный Ключ, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Бернякович Василий Иванович

Мать ребёнка: Бернякович Ольга Ивановна

Красный Ключ, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.08.1925

Дочь: Баранова Василиса Ивановна

Мать ребёнка: Бернякович Ольга Ивановна

Красный Ключ, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.02.1928

Дочь: Седнева Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Бернякович Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Посысоева Нина Ивановна

Мать ребёнка: Бернякович Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бернякович Петр Иванович

Мать ребёнка: Бернякович Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бернякович Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бернякович Мария Ивановна

Мать ребёнка: Бернякович Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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