Гиль Мария Иустиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиль Мария Иустиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бернякович Иустин Игнатьевич

Мать: Бернякович Пелагия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: 3.

Отец ребёнка: Гиль Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: 2

Отец ребёнка: Гиль Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: 1

Отец ребёнка: Гиль Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Константиновна

Отец ребёнка: Гиль Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гиль Константин

Смерть
Неизвестно
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