Гиль Мария Иустиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: 3.
Отец ребёнка: Гиль Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: 2
Отец ребёнка: Гиль Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: 1
Отец ребёнка: Гиль Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Константиновна
Отец ребёнка: Гиль Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гиль Константин
Смерть
Неизвестно