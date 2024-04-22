Бернякович Иустин (Устин) Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бернякович Иустин (Устин) Игнатьевич

Место рождения

Моховичи, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Бернякович Игнатий Герасимович

Мать: Бернякович Ева Семеновна

Моховичи, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
02.11.1869

Жена: Бернякович Анастасия Казимировна

Рождение ребёнка
19.05.1871

Сын: Бернякович Матвей Иустинович

Мать ребёнка: Бернякович Анастасия Казимировна

Деревня Моховичи, Беларусь
Рождение ребёнка
16.10.1873

Дочь: Бернякович Анна Иустиновна

Мать ребёнка: Бернякович Анастасия Казимировна

Рождение ребёнка
10.10.1874

Дочь: Бернякович Мария Иустиновна

Мать ребёнка: Бернякович Анастасия Казимировна

Рождение ребёнка
25.04.1876

Дочь: Бернякович Иулия Иустиновна

Мать ребёнка: Бернякович Анастасия Казимировна

Рождение ребёнка
20.08.1877

Сын: Бернякович Иустин Иустинович

Мать ребёнка: Бернякович Анастасия Казимировна

От водяной хвори
Рождение ребёнка
1879

Сын: Бернякович Алексей Иустинович

Мать ребёнка: Бернякович Анастасия Казимировна

Рождение ребёнка
18.03.1882

Сын: Бернякович Михаил Иустинович

Мать ребёнка: Бернякович Анастасия Казимировна

Рождение ребёнка
12.08.1884

Дочь: Бернякович Анастасия Иустиновна

Мать ребёнка: Бернякович Анастасия Казимировна

Бракосочетание
25.05.1887

Жена: Бернякович Пелагия Петровна

Рождение ребёнка
06.03.1888

Сын: Бернякович Александр Иустинович

Мать ребёнка: Бернякович Пелагия Петровна

Рождение ребёнка
25.05.1890

Сын: Бернякович Иван (Иоанн) Иустинович

Мать ребёнка: Бернякович Пелагия Петровна

Деревня Моховичи
Рождение ребёнка
13.01.1893

Дочь: Бернякович Наталия Иустиновна

Мать ребёнка: Бернякович Пелагия Петровна

Рождение ребёнка
16.07.1895

Дочь: Бернякович Елена Иустиновна

Мать ребёнка: Бернякович Пелагия Петровна

Деревня Моховичи Виленская губерния Вилейский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1897

Дочь: Сакович Анна Иустиновна

Мать ребёнка: Бернякович Пелагия Петровна

деревня Моховичи
Рождение ребёнка
1902

Сын: Бернякович Павел Иустинович

Мать ребёнка: Бернякович Пелагия Петровна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Бернякович Сергей Иустинович

Мать ребёнка: Бернякович Пелагия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гиль Мария Иустиновна

Мать ребёнка: Бернякович Пелагия Петровна

Смерть
Неизвестно
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