Бернякович Иустин (Устин) Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Бернякович Матвей Иустинович
Мать ребёнка: Бернякович Анастасия Казимировна
Дочь: Бернякович Анна Иустиновна
Мать ребёнка: Бернякович Анастасия Казимировна
Дочь: Бернякович Мария Иустиновна
Мать ребёнка: Бернякович Анастасия Казимировна
Дочь: Бернякович Иулия Иустиновна
Мать ребёнка: Бернякович Анастасия Казимировна
Сын: Бернякович Иустин Иустинович
Мать ребёнка: Бернякович Анастасия Казимировна
Сын: Бернякович Алексей Иустинович
Мать ребёнка: Бернякович Анастасия Казимировна
Сын: Бернякович Михаил Иустинович
Мать ребёнка: Бернякович Анастасия Казимировна
Дочь: Бернякович Анастасия Иустиновна
Мать ребёнка: Бернякович Анастасия Казимировна
Сын: Бернякович Александр Иустинович
Мать ребёнка: Бернякович Пелагия Петровна
Сын: Бернякович Иван (Иоанн) Иустинович
Мать ребёнка: Бернякович Пелагия Петровна
Дочь: Бернякович Наталия Иустиновна
Мать ребёнка: Бернякович Пелагия Петровна
Дочь: Бернякович Елена Иустиновна
Мать ребёнка: Бернякович Пелагия Петровна
Дочь: Сакович Анна Иустиновна
Мать ребёнка: Бернякович Пелагия Петровна
Сын: Бернякович Павел Иустинович
Мать ребёнка: Бернякович Пелагия Петровна
Сын: Бернякович Сергей Иустинович
Мать ребёнка: Бернякович Пелагия Петровна
Дочь: Гиль Мария Иустиновна
Мать ребёнка: Бернякович Пелагия Петровна