Гиль Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: 3.
Мать ребёнка: Гиль Мария Иустиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: 2
Мать ребёнка: Гиль Мария Иустиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: 1
Мать ребёнка: Гиль Мария Иустиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Константиновна
Мать ребёнка: Гиль Мария Иустиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гиль Мария Иустиновна
Смерть
Неизвестно