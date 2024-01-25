Гиль Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГиль Константин

Гиль Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: 3.

Мать ребёнка: Гиль Мария Иустиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: 2

Мать ребёнка: Гиль Мария Иустиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: 1

Мать ребёнка: Гиль Мария Иустиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Константиновна

Мать ребёнка: Гиль Мария Иустиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гиль Мария Иустиновна

Смерть
Неизвестно
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