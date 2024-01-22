Бернякович Сергей Иустинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бернякович Сергей Иустинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Бернякович Иустин Игнатьевич

Мать: Бернякович Пелагия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор

Мать ребёнка: Гладких Ксения Фроловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Мать ребёнка: Гладких Ксения Фроловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Мать ребёнка: Гладких Ксения Фроловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладких Ксения Фроловна

Смерть
1937
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