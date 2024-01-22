Бернякович Сергей Иустинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор
Мать ребёнка: Гладких Ксения Фроловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Мать ребёнка: Гладких Ксения Фроловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Мать ребёнка: Гладких Ксения Фроловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гладких Ксения Фроловна
Смерть
1937