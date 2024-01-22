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Бернякович Александр Иустинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1888

Отец: Бернякович Иустин Игнатьевич

Мать: Бернякович Пелагия Петровна

Рождение ребёнка
08.04.1918

Сын: Бернякович Георгий Александрович

Мать ребёнка: Бернякович Пелагея Савельевна

Рождение ребёнка
24.11.1921

Сын: Бернякович Григорий Александрович

Мать ребёнка: Бернякович Пелагея Савельевна

Рождение ребёнка
25.04.1924

Сын: Бернякович Василий Александрович

Мать ребёнка: Бернякович Пелагея Савельевна

Рождение ребёнка
14.07.1930

Сын: Бернякович Николай Александрович

Мать ребёнка: Бернякович Пелагея Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бернякович Пелагея Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бернякович Афанасий Александрович

Мать ребёнка: Бернякович Пелагея Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бернякович Мария Александровна

Мать ребёнка: Бернякович Пелагея Савельевна

Смерть
Неизвестно
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