Бернякович Александр Иустинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1888
Рождение ребёнка
08.04.1918
Сын: Бернякович Георгий Александрович
Мать ребёнка: Бернякович Пелагея Савельевна
Рождение ребёнка
24.11.1921
Сын: Бернякович Григорий Александрович
Мать ребёнка: Бернякович Пелагея Савельевна
Рождение ребёнка
25.04.1924
Сын: Бернякович Василий Александрович
Мать ребёнка: Бернякович Пелагея Савельевна
Рождение ребёнка
14.07.1930
Сын: Бернякович Николай Александрович
Мать ребёнка: Бернякович Пелагея Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бернякович Афанасий Александрович
Мать ребёнка: Бернякович Пелагея Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бернякович Мария Александровна
Мать ребёнка: Бернякович Пелагея Савельевна
Смерть
Неизвестно