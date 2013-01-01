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Токменинов Иван Терентьевич

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Место рождения

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.

Дата рождения

30.11.1888

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1888

Отец: Токменинов Терентий Федотович

Мать: Токменинова Евдокия Дмитриевна

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
05.05.1907

Дочь: Дудорова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Токменинова Марфа Константиновна

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
03.08.1910

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Токменинова Марфа Константиновна

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
05.08.1913

Дочь: Холкина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Токменинова Марфа Константиновна

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
18.12.1915

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Токменинова Марфа Константиновна

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
24.08.1918

Сын: Токменинов Александр Иванович

Мать ребёнка: Токменинова Марфа Константиновна

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
1922

Сын: Токменинов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Токменинова Марфа Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токменинова Марфа Константиновна

Смерть
После 1918
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