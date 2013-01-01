Токменинов Иван Терентьевич
Место рожденияд.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Дата рождения30.11.1888
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1888
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
05.05.1907
Дочь: Дудорова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Токменинова Марфа Константиновна
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
03.08.1910
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Токменинова Марфа Константиновна
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
05.08.1913
Дочь: Холкина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Токменинова Марфа Константиновна
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
18.12.1915
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Токменинова Марфа Константиновна
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
24.08.1918
Сын: Токменинов Александр Иванович
Мать ребёнка: Токменинова Марфа Константиновна
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
1922
Сын: Токменинов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Токменинова Марфа Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1918