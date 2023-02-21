Токменинова (Чермных) Марфа Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Чермных Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1907
Дочь: Дудорова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Токменинов Иван Терентьевич
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
03.08.1910
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Токменинов Иван Терентьевич
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
05.08.1913
Дочь: Холкина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Токменинов Иван Терентьевич
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
18.12.1915
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Токменинов Иван Терентьевич
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
24.08.1918
Сын: Токменинов Александр Иванович
Отец ребёнка: Токменинов Иван Терентьевич
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
1922
Сын: Токменинов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Токменинов Иван Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно