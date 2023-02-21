Токменинова (Чермных) Марфа Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токменинова (Чермных) Марфа Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Чермных Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1907

Дочь: Дудорова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Токменинов Иван Терентьевич

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
03.08.1910

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Токменинов Иван Терентьевич

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
05.08.1913

Дочь: Холкина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Токменинов Иван Терентьевич

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
18.12.1915

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Токменинов Иван Терентьевич

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
24.08.1918

Сын: Токменинов Александр Иванович

Отец ребёнка: Токменинов Иван Терентьевич

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
1922

Сын: Токменинов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Токменинов Иван Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токменинов Иван Терентьевич

Смерть
Неизвестно
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