Холкина (Токменинова) Анна Ивановна
Место рожденияд.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Дата рождения05.08.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1913
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Холкин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Холкин ?
Смерть
Неизвестно