Холкина (Токменинова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холкина (Токменинова) Анна Ивановна

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Место рождения

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.

Дата рождения

05.08.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
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Место
Комментарий
Рождение
05.08.1913

Отец: Токменинов Иван Терентьевич

Мать: Токменинова Марфа Константиновна

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Холкин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холкин ?

Смерть
Неизвестно
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