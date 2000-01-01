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Токменинов Александр Иванович

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Место рождения

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.

Дата рождения

24.08.1918

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

Дети

1949 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1918

Отец: Токменинов Иван Терентьевич

Мать: Токменинова Марфа Константиновна

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
1949

Сын: Токменинов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Токменинова Анфисия Григорьевна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Токменинова Анфисия Григорьевна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Токменинова Анфисия Григорьевна

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Токменинова Анфисия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токменинова Анфисия Григорьевна

Смерть
1972
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