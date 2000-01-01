Токменинов Александр Иванович
Место рожденияд.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Дата рождения24.08.1918
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1918
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
1949
Сын: Токменинов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Токменинова Анфисия Григорьевна
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
1961
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1972