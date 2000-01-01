Токменинова (Дудорова) Анфисия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токменинова (Дудорова) Анфисия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

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Муж

1918 г.р.

Дети

1949 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дудоров Григорий Федотович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1949

Сын: Токменинов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Токменинов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Токменинов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Токменинов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Токменинов Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токменинов Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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