Токменинова (Дудорова) Анфисия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дудоров Григорий Федотович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1949
Сын: Токменинов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Токменинов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
1961
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно