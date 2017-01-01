Дудоров Григорий Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудоров Григорий Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

02.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудоров Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудоров Василий Григорьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Токменинова Анфисия Григорьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.03.1942
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