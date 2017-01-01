Дудоров Григорий Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти02.03.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дудоров Василий Григорьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Токменинова Анфисия Григорьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.03.1942