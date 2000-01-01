(Токменинова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Токменинова) Анастасия Ивановна

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Место рождения

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.

Дата рождения

18.12.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1915

Отец: Токменинов Иван Терентьевич

Мать: Токменинова Марфа Константиновна

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Редькин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Редькин Владимир

Отец ребёнка: Редькин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Редькин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Редькин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаптева Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Редькин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Санникова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Редькин Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Редькин Иван Иванович

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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