(Токменинова) Анастасия Ивановна
Место рожденияд.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Дата рождения18.12.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1915
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Редькин Владимир
Отец ребёнка: Редькин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаптева Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Редькин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Санникова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Редькин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно