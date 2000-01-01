Редькин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Редькин Владимир
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаптева Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Санникова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно