Санникова (Редькина) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санникова (Редькина) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1915 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Редькин Иван Иванович

Мать: Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Санников Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Санников Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Санников Александр

Смерть
Неизвестно
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