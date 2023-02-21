Токменинова Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токменинова Евдокия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1885

Сын: Токменинов Василий Терентьевич

Отец ребёнка: Токменинов Терентий Федотович

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
30.11.1888

Сын: Токменинов Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Токменинов Терентий Федотович

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
20.07.1890

Дочь: Патрушева Мария Терентьевна

Отец ребёнка: Токменинов Терентий Федотович

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
01.06.1892

Дочь: Марфа Терентьевна

Отец ребёнка: Токменинов Терентий Федотович

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
15.02.1894

Дочь: Марина Терентевна

Отец ребёнка: Токменинов Терентий Федотович

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
20.07.1899

Сын: Токменинов Николай Терентьевич

Отец ребёнка: Токменинов Терентий Федотович

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
09.02.1902

Дочь: Мария Терентьевна

Отец ребёнка: Токменинов Терентий Федотович

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токменинов Терентий Федотович

Смерть
Неизвестно
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