Токменинова Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1885
Сын: Токменинов Василий Терентьевич
Отец ребёнка: Токменинов Терентий Федотович
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
30.11.1888
Сын: Токменинов Иван Терентьевич
Отец ребёнка: Токменинов Терентий Федотович
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
20.07.1890
Дочь: Патрушева Мария Терентьевна
Отец ребёнка: Токменинов Терентий Федотович
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
01.06.1892
Дочь: Марфа Терентьевна
Отец ребёнка: Токменинов Терентий Федотович
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
15.02.1894
Дочь: Марина Терентевна
Отец ребёнка: Токменинов Терентий Федотович
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
20.07.1899
Сын: Токменинов Николай Терентьевич
Отец ребёнка: Токменинов Терентий Федотович
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
09.02.1902
Дочь: Мария Терентьевна
Отец ребёнка: Токменинов Терентий Федотович
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно