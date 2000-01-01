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Токменинов Терентий Федотович

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Место рождения

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.

Дата рождения

05.04.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1851

Отец: Токменинов Федот Ефимович

Мать: Токменинова Матрона Никифоровна

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
01.08.1885

Сын: Токменинов Василий Терентьевич

Мать ребёнка: Токменинова Евдокия Дмитриевна

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
30.11.1888

Сын: Токменинов Иван Терентьевич

Мать ребёнка: Токменинова Евдокия Дмитриевна

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
20.07.1890

Дочь: Патрушева Мария Терентьевна

Мать ребёнка: Токменинова Евдокия Дмитриевна

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
01.06.1892

Дочь: Марфа Терентьевна

Мать ребёнка: Токменинова Евдокия Дмитриевна

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
15.02.1894

Дочь: Марина Терентевна

Мать ребёнка: Токменинова Евдокия Дмитриевна

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
20.07.1899

Сын: Токменинов Николай Терентьевич

Мать ребёнка: Токменинова Евдокия Дмитриевна

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
09.02.1902

Дочь: Мария Терентьевна

Мать ребёнка: Токменинова Евдокия Дмитриевна

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токменинова Евдокия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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