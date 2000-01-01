Токменинов Терентий Федотович
Место рожденияд.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Дата рождения05.04.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.04.1851
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
01.08.1885
Сын: Токменинов Василий Терентьевич
Мать ребёнка: Токменинова Евдокия Дмитриевна
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
30.11.1888
Сын: Токменинов Иван Терентьевич
Мать ребёнка: Токменинова Евдокия Дмитриевна
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
20.07.1890
Дочь: Патрушева Мария Терентьевна
Мать ребёнка: Токменинова Евдокия Дмитриевна
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
01.06.1892
Дочь: Марфа Терентьевна
Мать ребёнка: Токменинова Евдокия Дмитриевна
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
15.02.1894
Дочь: Марина Терентевна
Мать ребёнка: Токменинова Евдокия Дмитриевна
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
20.07.1899
Сын: Токменинов Николай Терентьевич
Мать ребёнка: Токменинова Евдокия Дмитриевна
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
09.02.1902
Дочь: Мария Терентьевна
Мать ребёнка: Токменинова Евдокия Дмитриевна
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно