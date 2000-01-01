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Токменинов Федот Ефимович

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Место рождения

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.

Дата рождения

1836

Дата смерти

26.08.1878

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Токменинов Ефим Деменьтьевич

Мать: Токменинова Васса Емельянична

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
05.04.1851

Сын: Токменинов Терентий Федотович

Мать ребёнка: Токменинова Матрона Никифоровна

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
1859

Сын: Токменинов Андриан Федотович

Мать ребёнка: Токменинова Матрона Никифоровна

Рождение ребёнка
11.08.1874

Дочь: Васса Федотовна

Мать ребёнка: Токменинова Матрона Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Федотовна

Мать ребёнка: Токменинова Матрона Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токменинова Матрона Никифоровна

Смерть
26.08.1878
Причина смерти: от горячки
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