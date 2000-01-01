Токменинов Федот Ефимович
Место рожденияд.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Дата рождения1836
Дата смерти26.08.1878
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
05.04.1851
Сын: Токменинов Терентий Федотович
Мать ребёнка: Токменинова Матрона Никифоровна
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
1859
Сын: Токменинов Андриан Федотович
Мать ребёнка: Токменинова Матрона Никифоровна
Рождение ребёнка
11.08.1874
Дочь: Васса Федотовна
Мать ребёнка: Токменинова Матрона Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Федотовна
Мать ребёнка: Токменинова Матрона Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.08.1878
Причина смерти: от горячки