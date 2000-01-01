Мироненко (Русакова) Агриппина Андрияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мироненко (Русакова) Агриппина Андрияновна

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Место рождения

Лепсинск

Дата рождения

10.06.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1878

Отец: Русаков Андриян Александров

Мать: Русакова Анна Ивановна

Лепсинск
Талды-Курган.архив 1878 ф.597-1-20-с.98 №69 Крещ.13.06.1878, ст.Лепсинской казак Гавриил Максимов Меньшенин и той же ст.казачья дочь девица Евдокия Федоровна Русакова
Рождение ребёнка
До 1896

Дочь: Копышева Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Мироненко Григорий Александрович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Берсенёва Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Мироненко Григорий Александрович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Мироненко Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Мироненко Григорий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Мироненко Григорий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мироненко Петр Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Григорьевна

Отец ребёнка: Мироненко Григорий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мироненко Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Мироненко Григорий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мироненко Григорий Александрович

Смерть
Неизвестно
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