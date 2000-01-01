Мироненко (Русакова) Агриппина Андрияновна
Место рожденияЛепсинск
Дата рождения10.06.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Место
Комментарий
Рождение
10.06.1878
Лепсинск
Талды-Курган.архив 1878 ф.597-1-20-с.98 №69 Крещ.13.06.1878, ст.Лепсинской казак Гавриил Максимов Меньшенин и той же ст.казачья дочь девица Евдокия Федоровна Русакова
Рождение ребёнка
До 1896
Дочь: Копышева Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Мироненко Григорий Александрович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Берсенёва Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Мироненко Григорий Александрович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Мироненко Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Мироненко Григорий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Мироненко Григорий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мироненко Петр Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Григорьевна
Отец ребёнка: Мироненко Григорий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мироненко Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Мироненко Григорий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно