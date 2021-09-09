Берсенёва (Мироненко) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берсенёва (Мироненко) Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Мироненко Григорий Александрович

Мать: Мироненко Агриппина Андрияновна

Рождение ребёнка
06.02.1921

Сын: Берсенёв Василий Харитонович

Отец ребёнка: Берсенёв Харитон Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Берсенёв Харитон Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соломахина Зоя Харитоновна

Отец ребёнка: Берсенёв Харитон Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Антонина Харитоновна

Отец ребёнка: Берсенёв Харитон Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берсенёв Павел Харитонович

Отец ребёнка: Берсенёв Харитон Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берсенёв Николай Харитонович

Отец ребёнка: Берсенёв Харитон Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берсенёв Харитон Михайлович

Смерть
Неизвестно
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