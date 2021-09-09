Берсенёва (Мироненко) Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Рождение ребёнка
06.02.1921
Сын: Берсенёв Василий Харитонович
Отец ребёнка: Берсенёв Харитон Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Берсенёв Харитон Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соломахина Зоя Харитоновна
Отец ребёнка: Берсенёв Харитон Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Антонина Харитоновна
Отец ребёнка: Берсенёв Харитон Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Берсенёв Павел Харитонович
Отец ребёнка: Берсенёв Харитон Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Берсенёв Николай Харитонович
Отец ребёнка: Берсенёв Харитон Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно