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Мироненко Григорий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мироненко Александр Ильич

Мать: Мироненко Наталья Борисовна Антоновна?

Рождение ребёнка
До 1896

Дочь: Копышева Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Мироненко Агриппина Андрияновна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Берсенёва Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Мироненко Агриппина Андрияновна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Мироненко Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Мироненко Агриппина Андрияновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мироненко Агриппина Андрияновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Мироненко Агриппина Андрияновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Григорьевна

Мать ребёнка: Мироненко Агриппина Андрияновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мироненко Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Мироненко Агриппина Андрияновна

Смерть
1929
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