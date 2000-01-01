Мироненко Григорий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1929
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1896
Дочь: Копышева Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Мироненко Агриппина Андрияновна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Берсенёва Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Мироненко Агриппина Андрияновна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Мироненко Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Мироненко Агриппина Андрияновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Мироненко Агриппина Андрияновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Григорьевна
Мать ребёнка: Мироненко Агриппина Андрияновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мироненко Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Мироненко Агриппина Андрияновна
Смерть
1929