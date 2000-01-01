Мироненко Павел Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМироненко Павел Григорьевич

Мироненко Павел Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мироненко Григорий Александрович

Мать: Мироненко Агриппина Андрияновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close