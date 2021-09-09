Берсенёв Харитон Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берсенёв Харитон Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Берсенёв Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1921

Сын: Берсенёв Василий Харитонович

Мать ребёнка: Берсенёва Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Берсенёва Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соломахина Зоя Харитоновна

Мать ребёнка: Берсенёва Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Антонина Харитоновна

Мать ребёнка: Берсенёва Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берсенёв Павел Харитонович

Мать ребёнка: Берсенёва Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берсенёв Николай Харитонович

Мать ребёнка: Берсенёва Евдокия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берсенёва Евдокия Григорьевна

Смерть
1948
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