Берсенёв Харитон Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1948
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Берсенёв Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1921
Сын: Берсенёв Василий Харитонович
Мать ребёнка: Берсенёва Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Берсенёва Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соломахина Зоя Харитоновна
Мать ребёнка: Берсенёва Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Антонина Харитоновна
Мать ребёнка: Берсенёва Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Берсенёв Павел Харитонович
Мать ребёнка: Берсенёва Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Берсенёв Николай Харитонович
Мать ребёнка: Берсенёва Евдокия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1948