Русакова (Шкурыгина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русакова (Шкурыгина) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.04.1877 ст.

Муж: Русаков Андриян Александров

Лепсинск
1м браком. По жениху: Урядник ст.Лепсинской Иоанн Стефанов Бутин и казак той же ст.Захария Иоанннов (зачеркнуто) Шкурыгин По невесте казак ст.Лепсинской Иван Филиппов Шкурыгин и безсрочно отпускной ф... Показать все
Рождение ребёнка
10.06.1878

Дочь: Мироненко Агриппина Андрияновна

Отец ребёнка: Русаков Андриян Александров

Лепсинск
Талды-Курган.архив 1878 ф.597-1-20-с.98 №69 Крещ.13.06.1878, ст.Лепсинской казак Гавриил Максимов Меньшенин и той же ст.казачья дочь девица Евдокия Федоровна Русакова
Смерть
Неизвестно
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