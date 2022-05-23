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Русаков Андриян Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Русаков Александр Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
24.04.1877 ст.

Жена: Русакова (Шкурыгина) Анна Ивановна

1м браком. По жениху: Урядник ст.Лепсинской Иоанн Стефанов Бутин и казак той же ст.Захария Иоанннов (зачеркнуто) Шкурыгин По невесте казак ст.Лепсинской Иван Филиппов Шкурыгин и безсрочно отпускной ф... Показать все
Рождение ребёнка
10.06.1878

Дочь: Мироненко (Русакова) Агриппина Андрияновна

Мать ребёнка: Русакова (Шкурыгина) Анна Ивановна

Талды-Курган.архив 1878 ф.597-1-20-с.98 №69 Крещ.13.06.1878, ст.Лепсинской казак Гавриил Максимов Меньшенин и той же ст.казачья дочь девица Евдокия Федоровна Русакова
Смерть
Неизвестно

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