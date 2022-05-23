Русаков Андриян Александров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Русаков Александр Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
24.04.1877 ст.
1м браком. По жениху: Урядник ст.Лепсинской Иоанн Стефанов Бутин и казак той же ст.Захария Иоанннов (зачеркнуто) Шкурыгин По невесте казак ст.Лепсинской Иван Филиппов Шкурыгин и безсрочно отпускной ф... Показать все
Рождение ребёнка
10.06.1878
Дочь: Мироненко (Русакова) Агриппина Андрияновна
Мать ребёнка: Русакова (Шкурыгина) Анна Ивановна
Талды-Курган.архив 1878 ф.597-1-20-с.98 №69 Крещ.13.06.1878, ст.Лепсинской казак Гавриил Максимов Меньшенин и той же ст.казачья дочь девица Евдокия Федоровна Русакова
Смерть
Неизвестно