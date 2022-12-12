Русаков Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения20.11.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1835
Крещение
24.11.1835
кр. Егор Савельев Морозов, кр. жена Настасья Васильева Сандакова ГИАОО 16-2+82 л.176, эл.186.
Рождение ребёнка
30.07.1866 ст.
Сын: Русаков Стефан Александрович
Мать ребёнка: Русакова Мария Евдокимовна
Лепсинская станица
полкового округа станицы Лепсинской резервного казака
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Русаков Андриян Александров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно