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Русаков Александр Иванович

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Место рождения

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

20.11.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1835

Отец: Русаков Иван Васильевич

Мать: Русакова Настасья Павловна

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Крещение
24.11.1835
Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
кр. Егор Савельев Морозов, кр. жена Настасья Васильева Сандакова ГИАОО 16-2+82 л.176, эл.186.
Рождение ребёнка
30.07.1866 ст.

Сын: Русаков Стефан Александрович

Мать ребёнка: Русакова Мария Евдокимовна

Лепсинская станица
полкового округа станицы Лепсинской резервного казака
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русакова Мария Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русаков Андриян Александров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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