Русакова Мария Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русакова Мария Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1866 ст.

Сын: Русаков Стефан Александрович

Отец ребёнка: Русаков Александр Иванович

Лепсинская станица
полкового округа станицы Лепсинской резервного казака
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русаков Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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