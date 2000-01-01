Русакова Мария Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1836 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1866 ст.
Сын: Русаков Стефан Александрович
Отец ребёнка: Русаков Александр Иванович
Лепсинская станица
полкового округа станицы Лепсинской резервного казака
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно