Русаков Стефан Александрович
Место рожденияЛепсинская станица
Дата рождения30.07.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1866 ст.
Лепсинская станица
полкового округа станицы Лепсинской резервного казака
Крещение
02.08.1866 ст.
Лепсинская станица
Лепсинской станицы и округа отставной казак Федор Филиппов Русаков и резервного казака жена Татьяна Ивановна Горбунова с.381 Лепсинская Свято-Троицкая церковь Барнаульского Духовного Правления
Смерть
Неизвестно