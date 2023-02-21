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Русаков Стефан Александрович

Место рождения

Лепсинская станица

Дата рождения

30.07.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

Около 1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1866 ст.

Отец: Русаков Александр Иванович

Мать: Русакова Мария Евдокимовна

Лепсинская станица
полкового округа станицы Лепсинской резервного казака
Крещение
02.08.1866 ст.
Лепсинская станица
Лепсинской станицы и округа отставной казак Федор Филиппов Русаков и резервного казака жена Татьяна Ивановна Горбунова с.381 Лепсинская Свято-Троицкая церковь Барнаульского Духовного Правления
Смерть
Неизвестно
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