Русакова Настасья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.06.1817 ст.
кр.с.Покровского Ивана Васильева Русакова 21 года 1-м браком с солдатской дочерью того же редута Настасьей Павловой Гуминой 18-ти лет. Иысяцкой: того же редута кр.Павел Русаков, поручители - кр.Федор... Показать все
Рождение ребёнка
05.10.1832
Отец ребёнка: Русаков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
20.11.1835
Сын: Русаков Александр Иванович
Отец ребёнка: Русаков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
06.12.1838
Дочь: Русакова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Русаков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
25.06.1842
Дочь: Русакова Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Русаков Иван Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно