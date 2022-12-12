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Русакова Настасья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.06.1817 ст.

Муж: Русаков Иван Васильевич

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
кр.с.Покровского Ивана Васильева Русакова 21 года 1-м браком с солдатской дочерью того же редута Настасьей Павловой Гуминой 18-ти лет. Иысяцкой: того же редута кр.Павел Русаков, поручители - кр.Федор... Показать все
Рождение ребёнка
05.10.1832

Сын: Русаков Яков Иванович

Отец ребёнка: Русаков Иван Васильевич

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.11.1835

Сын: Русаков Александр Иванович

Отец ребёнка: Русаков Иван Васильевич

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
06.12.1838

Дочь: Русакова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Русаков Иван Васильевич

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
25.06.1842

Дочь: Русакова Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Русаков Иван Филиппов

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русаков Иван Филиппов

Смерть
Неизвестно
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