Русаков Иван Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Русаков Филип Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1842
Дочь: Русакова Агрипина Ивановна
Мать ребёнка: Русакова Настасья Павловна
Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно