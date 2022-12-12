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Русаков Иван Филиппов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Русаков Филип Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1842

Дочь: Русакова Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: Русакова Настасья Павловна

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русакова Настасья Павловна

Смерть
Неизвестно
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