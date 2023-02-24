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Наум Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

15.08.1878

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Андрей Прокофьев

Мать: Арина Ивановна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анастасия Наумовна

Мать ребёнка: Аксинья Филипповна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Авдотья Наумовна

Мать ребёнка: Аксинья Филипповна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Лукерия Наумовна

Мать ребёнка: Аксинья Филипповна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Федосия Наумовна

Мать ребёнка: Аксинья Филипповна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Баринов Анисим Наумович

Мать ребёнка: Аксинья Филипповна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Агафья Нумовна

Мать ребёнка: Аксинья Филипповна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Баринов Лев Наумович

Мать ребёнка: Аксинья Филипповна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Харлампий Наумович

Мать ребёнка: Аксинья Филипповна

Смерть
15.08.1878
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