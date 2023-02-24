Наум Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти15.08.1878
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Андрей Прокофьев
Мать: Арина Ивановна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анастасия Наумовна
Мать ребёнка: Аксинья Филипповна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Авдотья Наумовна
Мать ребёнка: Аксинья Филипповна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Лукерия Наумовна
Мать ребёнка: Аксинья Филипповна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Федосия Наумовна
Мать ребёнка: Аксинья Филипповна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Аксинья Филипповна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Агафья Нумовна
Мать ребёнка: Аксинья Филипповна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Баринов Лев Наумович
Мать ребёнка: Аксинья Филипповна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Харлампий Наумович
Мать ребёнка: Аксинья Филипповна
Смерть
15.08.1878