Харлампий Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Наум Андреевич
Мать: Аксинья Филипповна
Бракосочетание
09.02.1872
Жена: Марфа Архиповна
Рождение ребёнка
04.11.1873
Дочь: Степанида Харлампиевна
Мать ребёнка: Марфа Архиповна
Рождение ребёнка
04.11.1873
Сын: Михаил Харлампиевич
Мать ребёнка: Марфа Архиповна
Смерть
Неизвестно