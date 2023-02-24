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Харлампий Наумович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Наум Андреевич

Мать: Аксинья Филипповна

Бракосочетание
09.02.1872

Жена: Марфа Архиповна

Рождение ребёнка
04.11.1873

Дочь: Степанида Харлампиевна

Мать ребёнка: Марфа Архиповна

Рождение ребёнка
04.11.1873

Сын: Михаил Харлампиевич

Мать ребёнка: Марфа Архиповна

Смерть
Неизвестно
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