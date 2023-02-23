Аксинья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

15.12.1871

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анастасия Наумовна

Отец ребёнка: Наум Андреевич

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Авдотья Наумовна

Отец ребёнка: Наум Андреевич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Лукерия Наумовна

Отец ребёнка: Наум Андреевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Федосия Наумовна

Отец ребёнка: Наум Андреевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Баринов Анисим Наумович

Отец ребёнка: Наум Андреевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Агафья Нумовна

Отец ребёнка: Наум Андреевич

Рождение ребёнка
1851

Сын: Баринов Лев Наумович

Отец ребёнка: Наум Андреевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Харлампий Наумович

Отец ребёнка: Наум Андреевич

Смерть
15.12.1871
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