Аксинья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти15.12.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анастасия Наумовна
Отец ребёнка: Наум Андреевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Авдотья Наумовна
Отец ребёнка: Наум Андреевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Лукерия Наумовна
Отец ребёнка: Наум Андреевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Федосия Наумовна
Отец ребёнка: Наум Андреевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Наум Андреевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Агафья Нумовна
Отец ребёнка: Наум Андреевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Баринов Лев Наумович
Отец ребёнка: Наум Андреевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Харлампий Наумович
Отец ребёнка: Наум Андреевич
Смерть
15.12.1871