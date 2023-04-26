Баринов Лев Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти08.08.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Наум Андреевич
Мать: Аксинья Филипповна
Рождение ребёнка
21.01.1873
Дочь: Ксения Львовна
Мать ребёнка: Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
25.03.1878
Дочь: Мария Львовна
Мать ребёнка: Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
11.06.1880
Сын: Евсей Львович
Мать ребёнка: Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
11.06.1880
Сын: Леонтий Львович
Мать ребёнка: Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
17.06.1883
Сын: Петр Львович
Мать ребёнка: Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
17.06.1883
Сын: Иван Львович
Мать ребёнка: Евдокия Трофимовна
Смерть
08.08.1903