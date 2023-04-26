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Баринов Лев Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

08.08.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Наум Андреевич

Мать: Аксинья Филипповна

Рождение ребёнка
21.01.1873

Дочь: Ксения Львовна

Мать ребёнка: Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
25.03.1878

Дочь: Мария Львовна

Мать ребёнка: Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
11.06.1880

Сын: Евсей Львович

Мать ребёнка: Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
11.06.1880

Сын: Леонтий Львович

Мать ребёнка: Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
17.06.1883

Сын: Петр Львович

Мать ребёнка: Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
17.06.1883

Сын: Иван Львович

Мать ребёнка: Евдокия Трофимовна

Смерть
08.08.1903
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