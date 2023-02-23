Евдокия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1873
Дочь: Ксения Львовна
Отец ребёнка: Баринов Лев Наумович
Рождение ребёнка
25.03.1878
Дочь: Мария Львовна
Отец ребёнка: Баринов Лев Наумович
Рождение ребёнка
11.06.1880
Сын: Евсей Львович
Отец ребёнка: Баринов Лев Наумович
Рождение ребёнка
11.06.1880
Сын: Леонтий Львович
Отец ребёнка: Баринов Лев Наумович
Рождение ребёнка
17.06.1883
Сын: Петр Львович
Отец ребёнка: Баринов Лев Наумович
Рождение ребёнка
17.06.1883
Сын: Иван Львович
Отец ребёнка: Баринов Лев Наумович
Смерть
Неизвестно