Евдокия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Трофимовна

Евдокия Трофимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1873

Дочь: Ксения Львовна

Отец ребёнка: Баринов Лев Наумович

Рождение ребёнка
25.03.1878

Дочь: Мария Львовна

Отец ребёнка: Баринов Лев Наумович

Рождение ребёнка
11.06.1880

Сын: Евсей Львович

Отец ребёнка: Баринов Лев Наумович

Рождение ребёнка
11.06.1880

Сын: Леонтий Львович

Отец ребёнка: Баринов Лев Наумович

Рождение ребёнка
17.06.1883

Сын: Петр Львович

Отец ребёнка: Баринов Лев Наумович

Рождение ребёнка
17.06.1883

Сын: Иван Львович

Отец ребёнка: Баринов Лев Наумович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close