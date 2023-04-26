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Баринов Анисим Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Наум Андреевич

Мать: Аксинья Филипповна

Рождение ребёнка
14.07.1872

Сын: Илья Анисимович

Мать ребёнка: Ефросиния Ивановна

Рождение ребёнка
17.01.1876

Дочь: Ксения Анисимовна

Мать ребёнка: Ефросиния Ивановна

Рождение ребёнка
28.05.1878

Сын: Федор Анисимович

Мать ребёнка: Ефросиния Ивановна

Рождение ребёнка
28.05.1878

Сын: Ларион Анисимович

Мать ребёнка: Ефросиния Ивановна

Рождение ребёнка
11.09.1881

Сын: Баринов Иван Анисимович

Мать ребёнка: Ефросиния Ивановна

Рождение ребёнка
04.02.1883

Дочь: Анна Анисимовна

Мать ребёнка: Ефросиния Ивановна

Рождение ребёнка
10.07.1885

Сын: Степан Анисимович

Мать ребёнка: Ефросиния Ивановна

Смерть
Неизвестно
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