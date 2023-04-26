Баринов Анисим Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Наум Андреевич
Мать: Аксинья Филипповна
Рождение ребёнка
14.07.1872
Сын: Илья Анисимович
Мать ребёнка: Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
17.01.1876
Дочь: Ксения Анисимовна
Мать ребёнка: Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
28.05.1878
Сын: Федор Анисимович
Мать ребёнка: Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
28.05.1878
Сын: Ларион Анисимович
Мать ребёнка: Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
11.09.1881
Мать ребёнка: Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
04.02.1883
Дочь: Анна Анисимовна
Мать ребёнка: Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
10.07.1885
Сын: Степан Анисимович
Мать ребёнка: Ефросиния Ивановна
Смерть
Неизвестно