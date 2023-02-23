Ефросиния Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смерти20.01.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1872
Сын: Илья Анисимович
Отец ребёнка: Баринов Анисим Наумович
Рождение ребёнка
17.01.1876
Дочь: Ксения Анисимовна
Отец ребёнка: Баринов Анисим Наумович
Рождение ребёнка
28.05.1878
Сын: Федор Анисимович
Отец ребёнка: Баринов Анисим Наумович
Рождение ребёнка
28.05.1878
Сын: Ларион Анисимович
Отец ребёнка: Баринов Анисим Наумович
Рождение ребёнка
11.09.1881
Отец ребёнка: Баринов Анисим Наумович
Рождение ребёнка
04.02.1883
Дочь: Анна Анисимовна
Отец ребёнка: Баринов Анисим Наумович
Рождение ребёнка
10.07.1885
Сын: Степан Анисимович
Отец ребёнка: Баринов Анисим Наумович
Смерть
20.01.1903