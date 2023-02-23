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Ефросиния Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

20.01.1903

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1872

Сын: Илья Анисимович

Отец ребёнка: Баринов Анисим Наумович

Рождение ребёнка
17.01.1876

Дочь: Ксения Анисимовна

Отец ребёнка: Баринов Анисим Наумович

Рождение ребёнка
28.05.1878

Сын: Федор Анисимович

Отец ребёнка: Баринов Анисим Наумович

Рождение ребёнка
28.05.1878

Сын: Ларион Анисимович

Отец ребёнка: Баринов Анисим Наумович

Рождение ребёнка
11.09.1881

Сын: Баринов Иван Анисимович

Отец ребёнка: Баринов Анисим Наумович

Рождение ребёнка
04.02.1883

Дочь: Анна Анисимовна

Отец ребёнка: Баринов Анисим Наумович

Рождение ребёнка
10.07.1885

Сын: Степан Анисимович

Отец ребёнка: Баринов Анисим Наумович

Смерть
20.01.1903
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