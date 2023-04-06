(Музоваткина) Марфа Архиповна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1872
Муж: Харлампий Наумович
Рождение ребёнка
04.11.1873
Дочь: Степанида Харлампиевна
Отец ребёнка: Харлампий Наумович
Рождение ребёнка
04.11.1873
Сын: Михаил Харлампиевич
Отец ребёнка: Харлампий Наумович
Смерть
Неизвестно