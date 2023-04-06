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(Музоваткина) Марфа Архиповна

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Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.02.1872

Муж: Харлампий Наумович

Рождение ребёнка
04.11.1873

Дочь: Степанида Харлампиевна

Отец ребёнка: Харлампий Наумович

Рождение ребёнка
04.11.1873

Сын: Михаил Харлампиевич

Отец ребёнка: Харлампий Наумович

Смерть
Неизвестно
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