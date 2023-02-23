Арина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Павел Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Прокофьев
Рождение ребёнка
1797
Сын: Максим Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Прокофьев
Рождение ребёнка
1807
Сын: Наум Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Прокофьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Прокофьев
Смерть
Неизвестно