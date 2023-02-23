Арина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Павел Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Прокофьев

Рождение ребёнка
1797

Сын: Максим Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Прокофьев

Рождение ребёнка
1807

Сын: Наум Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Прокофьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Прокофьев

Смерть
Неизвестно
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