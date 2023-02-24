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Андрей Прокофьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Прокофий Герасимов

Мать: Матрена Осипова

Рождение ребёнка
1795

Сын: Павел Андреевич

Мать ребёнка: Арина Ивановна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Максим Андреевич

Мать ребёнка: Арина Ивановна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Наум Андреевич

Мать ребёнка: Арина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина Ивановна

Смерть
1820
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