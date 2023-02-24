Андрей Прокофьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Прокофий Герасимов
Мать: Матрена Осипова
Рождение ребёнка
1795
Сын: Павел Андреевич
Мать ребёнка: Арина Ивановна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Максим Андреевич
Мать ребёнка: Арина Ивановна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Наум Андреевич
Мать ребёнка: Арина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арина Ивановна
Смерть
1820