(из Наймана) Матрена Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Выдана В Кочетовку Ульяна Прокофьевна
Отец ребёнка: Прокофий Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Выдана В Баевку Матрена Прокофьева
Отец ребёнка: Прокофий Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Татьяна Прокофьева
Отец ребёнка: Прокофий Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Андрей Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Арина Прокофьева
Отец ребёнка: Прокофий Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокофий Герасимов
Смерть
Неизвестно