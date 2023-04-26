(из Наймана) Матрена Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(из Наймана) Матрена Осипова

(из Наймана) Матрена Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1751 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Выдана В Кочетовку Ульяна Прокофьевна

Отец ребёнка: Прокофий Герасимов

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Выдана В Баевку Матрена Прокофьева

Отец ребёнка: Прокофий Герасимов

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Татьяна Прокофьева

Отец ребёнка: Прокофий Герасимов

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Андрей Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Герасимов

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Арина Прокофьева

Отец ребёнка: Прокофий Герасимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофий Герасимов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close