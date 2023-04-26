Максим Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максим Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Андрей Прокофьев

Мать: Арина Ивановна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Степан Максимович

Мать ребёнка: Аграфена Федоровна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Дмитрий Максимович

Мать ребёнка: Аграфена Федоровна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Кузьма Максимович

Мать ребёнка: Аграфена Федоровна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: Аграфена Федоровна

Смерть
1843
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