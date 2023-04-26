Максим Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Андрей Прокофьев
Мать: Арина Ивановна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Степан Максимович
Мать ребёнка: Аграфена Федоровна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Дмитрий Максимович
Мать ребёнка: Аграфена Федоровна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Кузьма Максимович
Мать ребёнка: Аграфена Федоровна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Прасковья Андреевна
Мать ребёнка: Аграфена Федоровна
Смерть
1843