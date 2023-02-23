Аграфена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Степан Максимович

Отец ребёнка: Максим Андреевич

Рождение ребёнка
1825

Сын: Дмитрий Максимович

Отец ребёнка: Максим Андреевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Кузьма Максимович

Отец ребёнка: Максим Андреевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Максим Андреевич

Смерть
Неизвестно
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