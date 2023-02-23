Аграфена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Степан Максимович
Отец ребёнка: Максим Андреевич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Дмитрий Максимович
Отец ребёнка: Максим Андреевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Кузьма Максимович
Отец ребёнка: Максим Андреевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Максим Андреевич
Смерть
Неизвестно